Londra: calo per Schroders
(Teleborsa) - Retrocede la società di gestione patrimoniale inglese, con un ribasso del 2,38%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Schroders rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Schroders è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 4,171 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 4,054. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 4,289.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
