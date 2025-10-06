Milano 13:00
43.220 -0,09%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 13:00
9.499 +0,08%
Francoforte 13:00
24.394 +0,06%

Madrid: rosso per Grifols

Pressione sulla società farmaceutica e chimica spagnola, che tratta con una perdita dell'1,88%.
