Milano 13:00
43.220 -0,09%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 13:00
9.499 +0,08%
Francoforte 13:00
24.394 +0,06%

Madrid: spinge in avanti Solaria

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: spinge in avanti Solaria
Prepotente rialzo per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che mostra una salita bruciante del 4,73% sui valori precedenti.
Condividi
```