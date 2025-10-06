New York: andamento negativo per AppLovin

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la piattaforma tecnologica di applicazioni
, con una flessione del 3,12%.
L'andamento di AppLovin
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di AppLovin
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 682,3 USD. Primo supporto visto a 645,4. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 629,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)