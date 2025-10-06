Milano 6-ott
Nasdaq 6-ott
24.979 +0,78%
Dow Jones 6-ott
46.695 -0,14%
Londra 6-ott
9.479 -0,13%
Francoforte 6-ott
24.378 0,00%

New York: andamento negativo per AppLovin

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la piattaforma tecnologica di applicazioni, con una flessione del 3,12%.

L'andamento di AppLovin nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di AppLovin, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 682,3 USD. Primo supporto visto a 645,4. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 629,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
