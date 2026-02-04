Milano 16:50
46.860 +0,95%
Nasdaq 16:50
25.069 -1,06%
Dow Jones 16:50
49.618 +0,76%
Londra 16:50
10.446 +1,28%
Francoforte 16:50
24.680 -0,41%

Pesante sul mercato di New York AppLovin

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di New York AppLovin
Ribasso scomposto per la piattaforma tecnologica di applicazioni, che esibisce una perdita secca del 14,74% sui valori precedenti.
Condividi
```