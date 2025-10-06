New York: balza in avanti Boeing

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del colosso dell'aereonautica
, con una variazione percentuale del 2,36%.
Lo scenario su base settimanale di Boeing
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il gigante aerospaziale statunitense
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 217,6 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 223,5 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 213,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)