New York: balza in avanti Boeing

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del colosso dell'aereonautica, con una variazione percentuale del 2,36%.

Lo scenario su base settimanale di Boeing rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il gigante aerospaziale statunitense, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 217,6 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 223,5 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 213,8.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
