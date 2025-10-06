Milano 6-ott
New York: in calo Biogen

(Teleborsa) - Rosso per la compagnia biotecnologica americana, che sta segnando un calo del 2,70%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Biogen rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di breve periodo di Biogen mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 158,5 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 153,9. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 163.

