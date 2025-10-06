New York: si concentrano le vendite su Starbucks

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia americana proprietaria della catena di caffetterie più grande al mondo
, che tratta con una perdita del 3,19%.
La tendenza ad una settimana di Starbucks
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Starbucks
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 85,51 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 82,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 88,42.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)