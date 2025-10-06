New York: si concentrano le vendite su Starbucks

compagnia americana proprietaria della catena di caffetterie più grande al mondo

Starbucks

Nasdaq 100

Starbucks

(Teleborsa) - Pressione sulla, che tratta con una perdita del 3,19%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 85,51 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 82,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 88,42.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)