Wall Street ancora in rialzo, Alphabet guida la crescita dell'S&P 500

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street
, con il Dow Jones
che sale dello 0,38% a 46.421 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500
continua la giornata in aumento dell'1,24%.
Ottima la prestazione del Nasdaq 100
(+2,14%); sulla stessa tendenza, sale l'S&P 100
(+1,45%).
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori telecomunicazioni
(+2,82%), informatica
(+2,17%) e beni di consumo secondari
(+1,79%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti beni di consumo per l'ufficio
(-1,16%) e energia
(-0,73%).
Il titolo Alphabet
– che si avvicina al traguardo dei 4 trilioni di dollari di capitalizzazione – tra i migliori di giornata a New York, spinto dall'ottimismo degli investitori che sembrano avere fiducia sulla posizione di Google
nella corsa all’intelligenza artificiale
. Bene anche altri protagonisti del settore AI come Broadcom
e Micron
.
In generale, c'è ottimismo a Wall Street
dove è aumentata la fiducia degli investitori per un nuovo taglio dei tassi
a dicembre
nonostante il rinvio della pubblicazione dei dati sul mercato del lavoro e l'inflazione a dopo la riunione del FOMC del 10 e 11 dicembre. Il Governatore della FED, Christopher Waller
, si è detto favorevole
ad un taglio nel prossimo incontro, preoccupato da un mercato del lavoro debole. Le dichiarazioni di Waller si sommano a quelle della scorsa settimana del presidente della Fed di New York, John Williams
, anche lui possibilista su un nuovo taglio dei tassi.
Sul fronte macroeconomico, peggiora l'attività delle fabbriche
nel Distretto di Dallas
, nel mese di novembre, secondo quanto segnalato dai dirigenti aziendali che hanno risposto al Texas Manifacturing Outlook Survey. L'indice generale manifatturiero, elaborato dalla Federal Reserve di Dallas
, si è portato a -10,4 punti
rispetto ai -5 punti del mese precedente.
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Merck
(+3,81%), Caterpillar
(+2,23%), Nvidia
(+2,05%) e IBM
(+2,04%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Procter & Gamble
, che ottiene -2,76%.
Preda dei venditori Verizon Communication
, con un decremento del 2,23%.
Tentenna Coca Cola
, con un modesto ribasso dell'1,38%.
Giornata fiacca per Walt Disney
, che segna un calo dell'1,24%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Broadcom
(+9,16%), Micron Technology
(+7,63%), Tesla Motors
(+7,25%) e Lam Research
(+6,04%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Copart
, che prosegue le contrattazioni a -4,80%.
Si concentrano le vendite su Intuit
, che soffre un calo del 2,19%.
Vendite su Cintas Corporation
, che registra un ribasso del 2,03%.
Seduta negativa per Starbucks
, che mostra una perdita dell'1,96%.