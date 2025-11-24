Wall Street ancora in rialzo, Alphabet guida la crescita dell'S&P 500

Milano 17:35
Commento, Finanza
(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,38% a 46.421 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500 continua la giornata in aumento dell'1,24%.

Ottima la prestazione del Nasdaq 100 (+2,14%); sulla stessa tendenza, sale l'S&P 100 (+1,45%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori telecomunicazioni (+2,82%), informatica (+2,17%) e beni di consumo secondari (+1,79%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti beni di consumo per l'ufficio (-1,16%) e energia (-0,73%).

Il titolo Alphabet – che si avvicina al traguardo dei 4 trilioni di dollari di capitalizzazione – tra i migliori di giornata a New York, spinto dall'ottimismo degli investitori che sembrano avere fiducia sulla posizione di Google nella corsa all’intelligenza artificiale. Bene anche altri protagonisti del settore AI come Broadcom e Micron.

In generale, c'è ottimismo a Wall Street dove è aumentata la fiducia degli investitori per un nuovo taglio dei tassi a dicembre nonostante il rinvio della pubblicazione dei dati sul mercato del lavoro e l'inflazione a dopo la riunione del FOMC del 10 e 11 dicembre. Il Governatore della FED, Christopher Waller, si è detto favorevole ad un taglio nel prossimo incontro, preoccupato da un mercato del lavoro debole. Le dichiarazioni di Waller si sommano a quelle della scorsa settimana del presidente della Fed di New York, John Williams, anche lui possibilista su un nuovo taglio dei tassi.

Sul fronte macroeconomico, peggiora l'attività delle fabbriche nel Distretto di Dallas, nel mese di novembre, secondo quanto segnalato dai dirigenti aziendali che hanno risposto al Texas Manifacturing Outlook Survey. L'indice generale manifatturiero, elaborato dalla Federal Reserve di Dallas, si è portato a -10,4 punti rispetto ai -5 punti del mese precedente.

Al top tra i giganti di Wall Street, Merck (+3,81%), Caterpillar (+2,23%), Nvidia (+2,05%) e IBM (+2,04%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Procter & Gamble, che ottiene -2,76%.

Preda dei venditori Verizon Communication, con un decremento del 2,23%.

Tentenna Coca Cola, con un modesto ribasso dell'1,38%.

Giornata fiacca per Walt Disney, che segna un calo dell'1,24%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Broadcom (+9,16%), Micron Technology (+7,63%), Tesla Motors (+7,25%) e Lam Research (+6,04%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Copart, che prosegue le contrattazioni a -4,80%.

Si concentrano le vendite su Intuit, che soffre un calo del 2,19%.

Vendite su Cintas Corporation, che registra un ribasso del 2,03%.

Seduta negativa per Starbucks, che mostra una perdita dell'1,96%.
