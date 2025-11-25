Wall Street in rialzo, balzo del Nasdaq trainato da big tech e chip

Dow Jones

(Teleborsa) -suldello 0,44%; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa l', che arriva a 6.705 punti. Ottima la prestazione del(+2,62%); con analoga direzione, in netto miglioramento l'(+1,84%). La Borsa di New York è stata trainata dalla forza del settore dell'intelligenza artificiale e dalleIn buona evidenza nell'S&P 500 i(+3,94%),(+2,49%) e(+1,86%). Il settore, con il suo -1,32%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+2,70%),(+2,53%),(+2,25%) e(+2,15%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,61%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,47%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,24%.scende dell'1,96%.Tra i(+11,10%),(+8,15%),(+7,91%) e(+7,60%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,47%. Calo deciso per, che segna un -3,25%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,36%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,96%.