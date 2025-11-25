Wall Street in rialzo, balzo del Nasdaq trainato da big tech e chip

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno
sul Dow Jones
dello 0,44%; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa l'S&P-500
, che arriva a 6.705 punti. Ottima la prestazione del Nasdaq 100
(+2,62%); con analoga direzione, in netto miglioramento l'S&P 100
(+1,84%). La Borsa di New York è stata trainata dalla forza del settore dell'intelligenza artificiale e dalle rinnovate speranze di un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve
.
In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti telecomunicazioni
(+3,94%), informatica
(+2,49%) e beni di consumo secondari
(+1,86%). Il settore beni di consumo per l'ufficio
, con il suo -1,32%, si attesta come peggiore del mercato.
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Merck
(+2,70%), Amazon
(+2,53%), IBM
(+2,25%) e Goldman Sachs
(+2,15%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Procter & Gamble
, che ha archiviato la seduta a -2,61%. In rosso Verizon Communication
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,47%. Spicca la prestazione negativa di Walt Disney
, che scende del 2,24%. Home Depot
scende dell'1,96%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Broadcom
(+11,10%), Marvell Technology
(+8,15%), Micron Technology
(+7,91%) e AppLovin
(+7,60%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Copart
, che ha terminato le contrattazioni a -4,47%. Calo deciso per Comcast Corporation
, che segna un -3,25%. Sotto pressione Starbucks
, con un forte ribasso del 2,36%. Soffre Cintas Corporation
, che evidenzia una perdita dell'1,96%.