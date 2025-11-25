Milano 11:35
42.117 -0,43%
Nasdaq 24-nov
24.874 0,00%
Dow Jones 24-nov
46.448 +0,44%
Londra 11:35
9.533 -0,02%
Francoforte 11:35
23.175 -0,28%

Wall Street in rialzo, balzo del Nasdaq trainato da big tech e chip

Finanza
Wall Street in rialzo, balzo del Nasdaq trainato da big tech e chip
(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno sul Dow Jones dello 0,44%; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa l'S&P-500, che arriva a 6.705 punti. Ottima la prestazione del Nasdaq 100 (+2,62%); con analoga direzione, in netto miglioramento l'S&P 100 (+1,84%). La Borsa di New York è stata trainata dalla forza del settore dell'intelligenza artificiale e dalle rinnovate speranze di un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve.

In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti telecomunicazioni (+3,94%), informatica (+2,49%) e beni di consumo secondari (+1,86%). Il settore beni di consumo per l'ufficio, con il suo -1,32%, si attesta come peggiore del mercato.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Merck (+2,70%), Amazon (+2,53%), IBM (+2,25%) e Goldman Sachs (+2,15%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Procter & Gamble, che ha archiviato la seduta a -2,61%. In rosso Verizon Communication, che evidenzia un deciso ribasso del 2,47%. Spicca la prestazione negativa di Walt Disney, che scende del 2,24%. Home Depot scende dell'1,96%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Broadcom (+11,10%), Marvell Technology (+8,15%), Micron Technology (+7,91%) e AppLovin (+7,60%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Copart, che ha terminato le contrattazioni a -4,47%. Calo deciso per Comcast Corporation, che segna un -3,25%. Sotto pressione Starbucks, con un forte ribasso del 2,36%. Soffre Cintas Corporation, che evidenzia una perdita dell'1,96%.
Condividi
```