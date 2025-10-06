Milano 6-ott
New York: spinge in avanti Comerica Incorporated

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Comerica Incorporated, che mostra una salita bruciante del 14,50% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Comerica Incorporated evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Comerica Incorporated rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Comerica Incorporated è in rafforzamento con area di resistenza vista a 82,61 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 79,56. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 85,66.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
