New York: spinge in avanti Comerica Incorporated

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Comerica Incorporated
, che mostra una salita bruciante del 14,50% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Comerica Incorporated
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Comerica Incorporated
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Comerica Incorporated
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 82,61 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 79,56. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 85,66.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)