New York: MicroStrategy Incorporated in forte discesa

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l'azienda di analisi e business intelligence
, che esibisce una perdita secca del 7,28% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di MicroStrategy Incorporated
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di MicroStrategy Incorporated
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 158,8 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 172,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 154.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)