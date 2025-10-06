Parigi: in calo Engie

(Teleborsa) - Pressione sul produttore francese di energie rinnovabili e di gas naturale
, che tratta con una perdita del 3,23%.
La tendenza ad una settimana di Engie
è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Engie
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 18,46 Euro e primo supporto individuato a 17,93. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 19.
