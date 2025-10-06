Milano 13:10
43.227 -0,07%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 13:10
9.504 +0,14%
Francoforte 13:10
24.424 +0,19%

Parigi: in calo Engie

Migliori e peggiori
Parigi: in calo Engie
(Teleborsa) - Pressione sul produttore francese di energie rinnovabili e di gas naturale, che tratta con una perdita del 3,23%.

La tendenza ad una settimana di Engie è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Engie classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 18,46 Euro e primo supporto individuato a 17,93. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 19.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```