Parigi: performance negativa per Saint Gobain

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di materiali edili
, che tratta con una perdita del 2,86%.
Lo scenario su base settimanale di Saint Gobain
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Allo stato attuale lo scenario di breve della società attiva nell'edilizia
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 94,45 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 89,93. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 98,97.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)