Parigi: positiva la giornata per Saint Gobain

(Teleborsa) - Avanza il produttore di materiali edili
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,97%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Saint Gobain
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico della società attiva nell'edilizia
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 83,75 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 85,65. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 82,57.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)