Milano 13:33
45.622 -0,29%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:33
10.060 -0,62%
Francoforte 13:33
25.035 +0,57%

Parigi: positiva la giornata per Saint Gobain

Migliori e peggiori
Parigi: positiva la giornata per Saint Gobain
(Teleborsa) - Avanza il produttore di materiali edili, che guadagna bene, con una variazione dell'1,97%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Saint Gobain, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico della società attiva nell'edilizia segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 83,75 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 85,65. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 82,57.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```