Parigi: scambi negativi per Saint Gobain

(Teleborsa) - Composto ribasso per il, in flessione del 2,50% sui valori precedenti.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 81,45 Euro con tetto rappresentato dall'area 82,59. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 81,05.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)