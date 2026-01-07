Milano 13:33
45.622 -0,29%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:33
10.060 -0,62%
Francoforte 13:33
25.035 +0,57%

Parigi: nuovo spunto rialzista per Saint Gobain

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: nuovo spunto rialzista per Saint Gobain
Rialzo marcato per il produttore di materiali edili, che tratta in utile del 3,29% sui valori precedenti.
Condividi
```