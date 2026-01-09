Milano 13:43
Parigi: andamento sostenuto per Saint Gobain

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di materiali edili, che lievita del 2,86%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Saint Gobain, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo della società attiva nell'edilizia evidenzia un declino dei corsi verso area 83,61 Euro con prima area di resistenza vista a 85,81. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 82,25.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
