Parigi: andamento sostenuto per Saint Gobain

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di materiali edili
, che lievita del 2,86%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Saint Gobain
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo della società attiva nell'edilizia
evidenzia un declino dei corsi verso area 83,61 Euro con prima area di resistenza vista a 85,81. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 82,25.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)