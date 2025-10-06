Milano 13:11
43.234 -0,06%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 13:11
9.504 +0,13%
Francoforte 13:11
24.430 +0,21%

Petrolio a 61,49 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 61,49 dollari per barile alle 08:30.
