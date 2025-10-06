Milano 6-ott
Piazza Affari: l'indice del settore alimentare italiano mostra un andamento leggermente negativo

Depressa il comparto alimentare a Piazza Affari, che scambia sotto i livelli della vigilia a 72.263,93 punti.
