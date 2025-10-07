Milano 14:44
43.270 +0,29%
Nasdaq 6-ott
24.979 0,00%
Dow Jones 6-ott
46.695 -0,14%
Londra 14:44
9.502 +0,24%
Francoforte 14:44
24.410 +0,13%

Amsterdam: scambi negativi per ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: scambi negativi per ArcelorMittal
Seduta in ribasso per il produttore di acciaio, che mostra un decremento del 2,24%.
Condividi
```