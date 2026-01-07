Amsterdam: scambi al rialzo per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di acciaio
, in guadagno del 3,10% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che ArcelorMittal
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,74%, rispetto a +0,7% dell'indice di Parigi
).
La tendenza di breve di ArcelorMittal
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 41,07 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 40,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 41,54.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)