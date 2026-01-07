Milano 13:15
45.675 -0,17%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:15
10.057 -0,65%
Francoforte 13:15
25.043 +0,60%

Amsterdam: scambi al rialzo per ArcelorMittal

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di acciaio, in guadagno del 3,10% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che ArcelorMittal mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,74%, rispetto a +0,7% dell'indice di Parigi).


La tendenza di breve di ArcelorMittal è in rafforzamento con area di resistenza vista a 41,07 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 40,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 41,54.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
