Amsterdam: performance negativa per ArcelorMittal

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di acciaio, che presenta una flessione del 2,54%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ArcelorMittal più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di ArcelorMittal è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 40,79 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 40,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 41,48.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
