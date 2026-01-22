Amsterdam: balza in avanti ArcelorMittal

(Teleborsa) - Bene il produttore di acciaio
, con un rialzo del 3,12%.
Il confronto del titolo con il CAC40
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ArcelorMittal
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, ArcelorMittal
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 45,54 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 44,11. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 46,97.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)