Milano 11:28
44.991 +1,13%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 11:28
10.217 +0,78%
Francoforte 11:28
24.899 +1,38%

Amsterdam: balza in avanti ArcelorMittal

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene il produttore di acciaio, con un rialzo del 3,12%.

Il confronto del titolo con il CAC40, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ArcelorMittal rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, ArcelorMittal è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 45,54 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 44,11. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 46,97.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
