Milano 13:55
45.466 -0,20%
Nasdaq 7-gen
25.654 0,00%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 13:55
10.018 -0,30%
Francoforte 13:55
25.052 -0,28%

Amsterdam: in calo ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: in calo ArcelorMittal
Seduta in ribasso per il produttore di acciaio, che mostra un decremento del 2,61%.
Condividi
```