Amsterdam: si concentrano le vendite su ArcelorMittal

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di acciaio
, che tratta con una perdita del 2,24%.
Il confronto del titolo con il CAC40
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ArcelorMittal
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, ArcelorMittal
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 32,93 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 32,48. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 33,38.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)