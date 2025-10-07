Milano 14:44
Amsterdam: si concentrano le vendite su ArcelorMittal

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di acciaio, che tratta con una perdita del 2,24%.

Il confronto del titolo con il CAC40, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ArcelorMittal rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, ArcelorMittal è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 32,93 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 32,48. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 33,38.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
