Milano 7-ott
Nasdaq 7-ott
24.840 -0,55%
Dow Jones 7-ott
46.603 -0,20%
Londra 7-ott
9.484 +0,05%
Francoforte 7-ott
24.386 +0,03%

Male BorgWarner sul mercato azionario di New York

Migliori e peggiori, In breve
Retrocede molto il fornitore di componenti per veicoli a combustione, ibridi ed elettrici, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,10%.
