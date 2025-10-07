Milano 14:54
43.256 +0,25%
Nasdaq 6-ott
24.979 0,00%
Dow Jones 6-ott
46.695 -0,14%
Londra 14:54
9.499 +0,21%
Francoforte 14:54
24.410 +0,13%

Male Traton sul mercato azionario di Francoforte

Migliori e peggiori
Male Traton sul mercato azionario di Francoforte
(Teleborsa) - Ribasso per Traton, che passa di mano in perdita del 4,73%.

L'andamento di Traton nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Le tendenza di medio periodo di Traton si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 26,99 Euro. Supporto stimato a 26,39. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 27,59.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```