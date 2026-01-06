Milano 14:43
46.003 +0,34%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:43
10.109 +1,05%
Francoforte 14:43
24.949 +0,32%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Traton

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Traton, con una variazione percentuale del 2,40%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Traton evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Traton rispetto all'indice.


Tecnicamente, Traton è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 31,96 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 31,38. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 32,54.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
