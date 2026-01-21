Francoforte: scambi in positivo per Traton

(Teleborsa) - Scambia in profit Traton
, che lievita del 3,79%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Traton
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,78%, rispetto a -5,04% del Germany MDAX
).
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Traton
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 29,64 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 31,36. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 28,64.
