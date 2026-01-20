Perde Traton sul mercato di Francoforte

Traton

Traton

Germany MDAX

Traton

(Teleborsa) - A picco, che presenta un pessimo -4,02%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 29,85 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 28,71. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 28,33.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)