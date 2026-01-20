Perde Traton sul mercato di Francoforte

(Teleborsa) - A picco Traton
, che presenta un pessimo -4,02%.
L'andamento di Traton
nella settimana, rispetto al Germany MDAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Traton
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 29,85 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 28,71. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 28,33.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)