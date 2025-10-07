Milano 7-ott
0 0,00%
Nasdaq 7-ott
24.840 -0,55%
Dow Jones 7-ott
46.603 -0,20%
Londra 7-ott
9.484 +0,05%
Francoforte 7-ott
24.386 +0,03%

New York: andamento rialzista per Kroger

Migliori e peggiori
New York: andamento rialzista per Kroger
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il distributore di prodotti alimentari, che tratta in utile del 2,85% sui valori precedenti.

Il movimento di Kroger, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'S&P-500, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Il quadro tecnico di Kroger suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 65,49 USD con tetto rappresentato dall'area 67,26. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 64,32.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```