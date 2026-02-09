New York: amplia l'ascesa Kroger

distributore di prodotti alimentari

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il, che tratta in rialzo del 7,53%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 73,17 USD e primo supporto individuato a 71,43. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 74,91.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)