Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:08
25.318 +0,97%
Dow Jones 18:08
50.109 -0,01%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

New York: amplia l'ascesa Kroger

Migliori e peggiori
New York: amplia l'ascesa Kroger
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il distributore di prodotti alimentari, che tratta in rialzo del 7,53%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Kroger rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di Kroger classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 73,17 USD e primo supporto individuato a 71,43. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 74,91.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```