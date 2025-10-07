New York: brillante l'andamento di Kenvue

(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda che vende i prodotti per la cura della persona
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,35%.
Lo scenario su base settimanale di Kenvue
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Kenvue
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 15,8 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 16,46. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 15,39.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)