New York: D.R. Horton in forte calo

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il costruttore americano di case unifamiliari
, che esibisce una perdita secca del 5,59% sui valori precedenti.
L'andamento di D.R. Horton
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di D.R. Horton
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, D.R. Horton
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 165,6 USD. Primo supporto a 160. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 158,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)