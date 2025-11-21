Milano 17:35
42.662 -0,60%
Nasdaq 18:46
24.301 +1,03%
Dow Jones 18:46
46.441 +1,51%
Londra 17:35
9.540 +0,13%
Francoforte 17:35
23.092 -0,80%

Migliori e peggiori
New York: scambi in forte rialzo per D.R. Horton
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il costruttore americano di case unifamiliari, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,50%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a D.R. Horton rispetto all'indice di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 141 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 149. Il peggioramento di D.R. Horton è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 135,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
