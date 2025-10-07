New York: nuovo spunto rialzista per Netflix

(Teleborsa) - Avanza la compagnia attiva nel settore dei video on demand
, che guadagna bene, con una variazione del 2,66%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Netflix
rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1.180,7 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1.204,6. Il peggioramento del provider di video online
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1.167,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)