New York: risultato positivo per American Electric Power Company

(Teleborsa) - Seduta positiva per il, che avanza bene del 2,67%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 119,7 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 117. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 122,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)