In calo la Borsa di New York

(Teleborsa) -, mentre le aspettative del mercato per unsono diventatedopo segnali contrastanti dalla Federal Reserve. Il governatoreha dichiarato in un discorso lunedì che un taglio potrebbe essere giustificato se le, ma ha anche avvertito che i responsabili politici non dispongono ancora di dati sufficienti dopo settimane di pubblicazioni ritardate causate dal recente shutdown del governo statunitense. Altri funzionari della Fed hanno segnalatoTra gli indici principali, ilè in calo (-1,18%) e si attesta su 46.590 punti in chiusura, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da giovedì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che chiude la giornata a 6.672 punti. In discesa il(-0,83%); sulla stessa linea, negativo l'(-0,79%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,13%) e(+0,84%). Nel listino, i settori(-1,93%),(-1,88%) e(-1,53%) sono stati tra i più venduti.Al top tra i(+1,86%) e(+1,48%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,47%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,79%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,72%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,98%.Al top tra i, si posizionano(+3,11%),(+3,11%),(+2,00%) e(+1,78%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,83%.In apnea, che arretra del 4,18%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,13%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,12%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:16:00: Indice NAHB (preced. 37 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 6,41 Mln barili)14:30: PhillyFed (atteso -1,4 punti; preced. -12,8 punti)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 4,3%; preced. 4,3%)14:30: Variazione occupati (atteso 51K unità; preced. 22K unità)16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,06 Mln unità; preced. 4,06 Mln unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. 1,5%).