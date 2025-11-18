In calo la Borsa di New York

(Teleborsa) - Chiusura in calo per Wall Street
, mentre le aspettative del mercato per un taglio dei tassi a dicembre
sono diventate meno certe
dopo segnali contrastanti dalla Federal Reserve. Il governatore Christopher Waller
ha dichiarato in un discorso lunedì che un taglio potrebbe essere giustificato se le condizioni del mercato del lavoro continuassero a indebolirsi
, ma ha anche avvertito che i responsabili politici non dispongono ancora di dati sufficienti dopo settimane di pubblicazioni ritardate causate dal recente shutdown del governo statunitense. Altri funzionari della Fed hanno segnalato riluttanza a ulteriori allentamenti
.
Tra gli indici principali, il Dow Jones
è in calo (-1,18%) e si attesta su 46.590 punti in chiusura, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da giovedì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse sull'S&P-500
, che chiude la giornata a 6.672 punti. In discesa il Nasdaq 100
(-0,83%); sulla stessa linea, negativo l'S&P 100
(-0,79%).
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti telecomunicazioni
(+1,13%) e utilities
(+0,84%). Nel listino, i settori finanziario
(-1,93%), energia
(-1,88%) e materiali
(-1,53%) sono stati tra i più venduti.
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Johnson & Johnson
(+1,86%) e Amgen
(+1,48%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su American Express
, che ha chiuso a -4,47%.
Seduta negativa per IBM
, che mostra una perdita del 2,79%.
Sotto pressione Salesforce
, che accusa un calo del 2,72%.
Scivola Nike
, con un netto svantaggio dell'1,98%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Alphabet
(+3,11%), Alphabet
(+3,11%), American Electric Power Company
(+2,00%) e DoorDash
(+1,78%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Booking Holdings
, che ha archiviato la seduta a -4,83%.
In apnea Shopify
, che arretra del 4,18%.
Tonfo di Trade Desk
, che mostra una caduta del 4,13%.
Lettera su Qualcomm
, che registra un importante calo del 4,12%.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti dei mercati statunitensi: Martedì 18/11/2025
16:00 USA
: Indice NAHB (preced. 37 punti) Mercoledì 19/11/2025
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. 6,41 Mln barili) Giovedì 20/11/2025
14:30 USA
: PhillyFed (atteso -1,4 punti; preced. -12,8 punti)
14:30 USA
: Tasso disoccupazione (atteso 4,3%; preced. 4,3%)
14:30 USA
: Variazione occupati (atteso 51K unità; preced. 22K unità)
16:00 USA
: Vendita case esistenti (atteso 4,06 Mln unità; preced. 4,06 Mln unità)
16:00 USA
: Vendita case esistenti, mensile (preced. 1,5%).