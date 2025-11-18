Milano 17:35
42.839 -2,12%
Nasdaq 18:50
24.612 -0,76%
Dow Jones 18:50
46.226 -0,78%
Londra 17:35
9.552 -1,27%
Francoforte 17:35
23.181 -1,74%

New York: risultato positivo per DexCom

Migliori e peggiori, In breve
Rialzo marcato per il produttore di sistemi di monitoraggio del glucosio per diabetici, che tratta in utile del 2,50% sui valori precedenti.
