Milano 7-ott
0 0,00%
Nasdaq 7-ott
24.840 -0,55%
Dow Jones 7-ott
46.603 -0,20%
Londra 7-ott
9.484 +0,05%
Francoforte 7-ott
24.386 +0,03%

New York: risultato positivo per Kenvue

Apprezzabile rialzo per l'azienda che vende i prodotti per la cura della persona, in guadagno del 3,35% sui valori precedenti.
