Parigi: andamento rialzista per Renault

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la casa automobilistica francese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,27%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Renault più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Renault. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Renault evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 36,27 Euro. Primo supporto a 35,69. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 35,39.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
