Renault in discesa a Parigi

(Teleborsa) - Ribasso per la casa automobilistica francese
, che passa di mano in perdita del 4,27%.
La tendenza ad una settimana di Renault
è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Renault
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 32,63 Euro con tetto rappresentato dall'area 34,15. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 32,07.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)