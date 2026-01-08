Milano 14:11
45.443 -0,25%
Nasdaq 7-gen
25.654 0,00%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 14:11
10.013 -0,35%
Francoforte 14:12
25.038 -0,34%

Renault in discesa a Parigi

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la casa automobilistica francese, che passa di mano in perdita del 4,27%.

La tendenza ad una settimana di Renault è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di Renault suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 32,63 Euro con tetto rappresentato dall'area 34,15. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 32,07.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
