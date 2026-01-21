Milano 10:50
44.378 -0,75%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 10:50
10.121 -0,06%
Francoforte 10:50
24.559 -0,58%

Parigi: nuovo spunto rialzista per Renault

(Teleborsa) - Balza in avanti la casa automobilistica francese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,32%.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Renault mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,51%, rispetto a -3,46% dell'indice di Parigi).


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Renault, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 32,04 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 33,02. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 31,49.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
