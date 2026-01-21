Parigi: nuovo spunto rialzista per Renault

(Teleborsa) - Balza in avanti la casa automobilistica francese
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,32%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che Renault
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,51%, rispetto a -3,46% dell'indice di Parigi
).
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Renault
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 32,04 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 33,02. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 31,49.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)