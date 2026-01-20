Renault in evidenza a Parigi in scia ai dati sulle vendite

(Teleborsa) - Le azioni Renault
proseguono la seduta di martedì all'insegna dei forti acquisti, segnando al momento il +3,7% a circa 32,3 euro, posizionandosi in testa al CAC40
che sta lasciando sul parterre oltre l'1%.
Il titolo beneficia i buoni dati sulle vendite
rilasciati questa mattina: la casa automobilistica francese ha venduto 2.336.807 veicoli in tutto il mondo nel 2025
(+3,2% in un mercato in crescita dell'1,6%), con tutti e tre i marchi che hanno registrato una crescita superiore a quella del mercato. In particolare, Renault a 1.628.030 veicoli (+3,2% rispetto al 2024), Dacia a 697.408 veicoli (+3,1% rispetto al 2024) e Alpine ha superato per la prima volta le 10.000 immatricolazioni (10.970 veicoli), più che raddoppiando rispetto allo scorso anno (+139,2%).
Sul fronte dell'offensiva di prodotto, per il 2026
Renault ha precisato che intende rinnovare e ampliare la sua offerta di veicoli a combustione interna ed elettrici in Europa e accelerare la crescita internazionale, in particolare con specifici modelli in America Latina, Turchia, India, Corea del Sud.