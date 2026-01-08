Milano 14:06
45.427 -0,29%
Nasdaq 7-gen
25.654 0,00%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 14:06
10.017 -0,32%
Francoforte 14:06
25.042 -0,32%

Parigi: brusca correzione per Renault

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: brusca correzione per Renault
Ribasso per la casa automobilistica francese, che passa di mano in perdita del 4,35%.
Condividi
```