Parigi: positiva la giornata per Stellantis

(Teleborsa) - Balza in avanti la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,83%.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Stellantis mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +18,88%, rispetto a +1,52% dell'indice di Parigi).


Allo stato attuale lo scenario di breve di Stellantis rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 9,6 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 9,28. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 9,92.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
