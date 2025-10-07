Parigi: positiva la giornata per Stellantis

(Teleborsa) - Balza in avanti la casa automobilistica italo-francese-statunitense
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,83%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che Stellantis
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +18,88%, rispetto a +1,52% dell'indice di Parigi
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Stellantis
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 9,6 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 9,28. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 9,92.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)