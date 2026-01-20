Milano 13:18
44.524 -1,49%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:18
10.086 -1,08%
Francoforte 13:18
24.561 -1,59%

Parigi: scambi negativi per Stellantis

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sulla casa automobilistica italo-francese-statunitense, che tratta con una perdita del 2,09%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Stellantis rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 8,013 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 8,148. Il peggioramento di Stellantis è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 7,961.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
