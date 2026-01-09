Milano 13:44
Parigi: nuovo spunto rialzista per Stellantis

(Teleborsa) - Bene la casa automobilistica italo-francese-statunitense, con un rialzo del 2,00%.

Il trend di Stellantis mostra un andamento in sintonia con quello del CAC40. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Analizzando lo scenario di Stellantis si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 9,5 Euro. Prima resistenza a 9,65. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 9,41.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
