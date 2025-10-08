Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 7/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre
Andamento piatto per il Dow Jones 30, che propone sul finale un -0,2%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 46.760,5. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 46.443,3. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 46.283,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)